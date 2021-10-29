Последнее обновление: 29.10.2021 17:57

Погранстража Польши: С белорусской стороны крутили записи детских криков

Погранстража Польши сообщила в Twitter об очередных провокациях на границе с белорусской стороны.

В опубликованном сообщении говорится, что польский пограничный патруль заметил на белорусской стороне машину, которая транслировала записи детских криков.

«Patrole zauważyły, że po stronie białoruskiej wzdłuż granicy jeździ samochód, z którego puszczane są nagrania płaczu oraz krzyków dzieci», - гласит оригинал сообщения.

Отмечается, что вчера по сотрудникам Погранстражи были произведены выстрелы из сигнального пистолета.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование