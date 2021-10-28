Власти РБ оценивают потери НПЗ от санкций в $80 млн.

Белорусские власти оценивают потери двух находящихся на территории страны НПЗ от введенных Западом и США санкций уже в $80 млн.

Такую цифру озвучил вице-премьер Юрий Назаров во время совместного заседания двух палат парламента.

"К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация - это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер и наших вынужденных ответных мер, удлинение цепочки поставок, платежей и так далее, уже составили $80 млн", - сообщил Юрий Назаров.

Вместе с тем, Назаров сказал, в нефтепереработке приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению "Нафтана" кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в России, осуществления текущей и инвестиционной деятельности.

"Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих НПЗ. До конца этого года они будут загружены с годовым объемом переработки 16,8 млн т в год, что практически на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году", - утверждает вице-премьер.

Кроме того, в полном объеме обеспечены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.

По его словам, основное негативное влияние санкций на промышленный комплекс обусловлено увеличением издержек у подсанкционных предприятий, связанных с необходимостью замены поставщиков комплектующих, сырья и материалов, с удлинением сроков прохождения платежей, передает БелТА.

"Все это в комплексе отражается на своевременном выполнении обязательств наших предприятий. Кроме того, ухудшаются условия заимствований как в части повышения стоимости, так и сокращения сроков предоставляемых ресурсов и включения дополнительных требований", - отметил вице-премьер.