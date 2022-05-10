Последнее обновление: 10.05.2022 13:09

ЕБРР ухудшил прогноз снижения ВВП Беларуси в 2022 году

Европейский банк реконструкции и развития ожидает падения ВВП Беларуси в 2022 году на 4%, ухудшив мартовский прогноз на 1 процентный пункт.

В 2023 году ожидается нулевая динамика экономики РБ, говорится в опубликованной оценке банка.

Падение ВВП России в 2022 году ожидается на уровне 10%, а в 2023 году банк прогнозирует нулевую динамику.

Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 30%. При этом ЕБРР ожидает значительный рост экономки Украины в 2023 году сразу на 25%.

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