В мире число заражений коронавирусом превысило 241,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 241890664 (+415403 сутки) по данным Worldometer на 6:35 19 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4920512 (+6370) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17754543 (-104055) человека, из них 78430 (-200) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 219215609 (+513088) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45902575 (+51178) случаями заражения, Индия – 34093387 (+12338), Бразилия – 21651910 (+7446), Великобритания – 8497868 (+49156) и Россия – 8027012 (+34325). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 51178, Великобритания – 49156, Россия – 34325, Турция – 29240, Индия – 12338. Беларусь (1981) – на 28 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 746415, Бразилия – 603521, Индия – 452485, Мексика – 284381 и Россия – 224310. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 998, США – 660, Румыния – 261, Турция – 214, Болгария – 214. Беларусь – на 45 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 573943 случая заражения коронавирусом и 4417 смертей.