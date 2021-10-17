В мире число заражений коронавирусом превысило 241,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 241195149 (+335793 сутки) по данным Worldometer на 9:54 17 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4910430 (+5222) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17838304 (+3046) человека, из них 79075 (-307) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 218446415 (+327525) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45774175 (+33910) случаями заражения, Индия – 34066760 (+14073), Бразилия – 21638726 (+11250), Великобритания – 8404469 (+43423) и Россия – 7958384 (+33208). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 43423, США – 33910, Россия – 33208, Турция – 28537, Румыния – 15239. Беларусь (2068) – на 30 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 744385, Бразилия – 603199, Индия – 452156, Мексика – 284008 и Россия – 222315. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1002, Бразилия – 472, США – 464, Мексика – 434, Румыния – 350. Беларусь – на 44 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 570006 случаев заражения коронавирусом и 4386 смертей.