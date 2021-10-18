ЕС изучает запрет лизинга самолетов для Беларуси

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании в Люксембурге в понедельник изучит новую возможность санкций против Беларуси, которая касается запрета для европейских компаний передачи в лизинг самолетов для белорусской авиакомпании "Белавиа".

По мнению Брюсселя, авиакомпания осуществляет перевозку мигрантов в Минск с целью последующей их нелегальной отправки в страны ЕС через Литву и Польшу. Информацию об этой новой санкционной возможности в понедельник подтвердили главы МИД Латвии и Ирландии - Эдгарс Ринкевичс и Саймон Коувени. Их заявления по прибытии на министерскую встречу транслировала пресс-служба Совета ЕС.

По мнению Ринкевичса, Евросоюз должен расширить санкции против Беларуси, в частности ввести ограничительные меры в отношении белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" и туристических фирм этой страны.

"Нам надо ввести более строгие санкции, особенно с учетом того, что Лукашенко все еще использует миграцию в качестве оружия. Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, против компаний, которые организуют полеты. Также надо ввести строгие санкции в отношении "Белавиа", чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов", - сказал он,

Комментируя идею запрета лизинга в ЕС самолетов для Минска, он подчеркнул, что в этом вопросе ЕС должен "координировать свои действия с ЕС, США, Канадой и Великобританией".

Ирландия, где в связи с исторически более выгодным налогообложением базируется большинство компаний, предоставляющих самолеты в лизинг, не намерена разрывать действующие контракты с "Белавиа", но может отказаться от новых контрактов. Глава МИД Ирландии Саймон Коувени уточнил, что идею запрета лизинга самолетов для компании "Белавиа" в ЕС продвигает Литва.

"Я говорил с главой МИД Литвы об этом много раз. Много компаний, занимающихся лизингом самолетов, находятся в Ирландии, это большой бизнес. Мы открыты к новому раунду санкций, нацеленных на конкретных лиц в Беларуси, которые несут ответственность за использование уязвимых групп людей в контексте доставки мигрантов. Это вызывает большую озабоченность с точки зрения прав человека, а также здоровья и жизни людей. Я считаю, ЕС должен отвечать на это, и он уже сделал это, ограничив полеты из Ирака и других стран в Минск. Как усилить давление - мы открыты к этому диалогу", - сказал Коувени.

"Мы должны различать санкции, которые могут включать запрет на новые контракты в будущем по лизингу самолетов для "Белавиа" в отличие от существующих контрактов, которые представляют собой легальные обязательства. Это сложная тема с юридической точки зрения. Хотя Ирландия хочет усилить давление на режим в Беларуси, мы также должны быть уверены, что это реализуемо в практической сфере", - подчеркнул он.

"Я хочу сказать: действующие контракты - мы не уверены, как они могут быть юридически расторгнуты. Однако стоит сказать, что не должно быть новых контрактов или передачи в лизинг дополнительных самолетов Беларуси. Мы, конечно, открыты для диалога о том, как ЕС и Еврокомиссия могут усилить давление, поскольку это совершенно неприемлемая ситуация, когда Беларусь привозит мигрантов из разных стран мира и ставит их в очень уязвимое положение, пытаясь оказывать политическое давление на ЕС", - сказал он.

Главы МИД ЕС обсуждают на встрече в Люксембурге подготовку к саммиту Восточного партнерства и отношения со странами программы, в которую до приостановки своего участия в июне этого года входила и Беларусь. В отношении Минска ЕС намерен ввести в ноябре новый, в общей сложности уже шестой пакет санкций, который, по предварительной информации, будет включать как индивидуальные ограничительные меры, так и рестрикции экономического характера.