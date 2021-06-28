Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) — отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — сообщил представитель группы «Волга-Днепр».

От дальнейших комментариев он отказался, передает РБК.

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». Кроме того, 21 июня управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».

«Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Согласно введенным санкциям, активы «Белаэронавигации» замораживаются, ей запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы, включая оплату сборов за сопровождение полетов в воздушном пространстве Беларуси и посадку в аэропортах этой страны.

«Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы, прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме.

По данным сервиса FlightRadar24, самолеты группы «Волга-Днепр» (помимо одноименного перевозчика в нее входят авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран») перестали использовать воздушное пространство Белоруссии практически на следующий день после получения письма от управления гражданской авиации Великобритании. На группу в 2020 году пришлось 95% чистой прибыли грузовых авиакомпаний России.

Помимо российских грузовых перевозчиков в группу «Волга-Днепр» входят авиаремонтные компании AMTES (Германия) и Volga-Dnepr Gulf (ОАЭ). При участии Исайкина также созданы британский грузоперевозчик CargoLogicAir и немецкий CargoLogic Germany.