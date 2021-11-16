Последнее обновление: 16.11.2021 06:58

Евросоюз намерен оставить Белавиа без лизинговых самолетов

Согласованные странами ЕС санкции против режима Лукашенко включают разрыв лизинговых контрактов с компанией "Белавиа".

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени, передает ТАСС.

"Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути, будут разорваны, - приводит его слова агентство Reuters. - Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство".

В лизинге находится больше половины воздушного парка "Белавиа". По словам Коувени, через ирландские или базирующиеся в Ирландии компании белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов.

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