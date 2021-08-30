Власти узрели рейдерский захват в санкциях против Белавиа

Белорусские власти решили добавить остроты в авиационную тему, заявив, что целью введенных против режима Лукашенко авиационных санкций является рейдерский захват белорусского рынка.

"Цели людей, которые вводили санкции, не связаны никак с вопросами безопасности. У них четкие, понятные цели – рейдерский захват белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором будут работать. Это уже всем понятно. Мы как специалисты это понимаем", - заявил директор департамента по авиации Минтранса РБ Артем Cикорский в воскресенье вечернем эфире зомбоящика.

Он также пожаловался на Международную организацию гражданской авиации за то, что ICAO отправила свою миссию в Беларусь только спустя 3 месяца после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

"… прошло три месяца со времени этих событий. До нас они посетили Польшу, Литву, хотя мы первыми их пригласили в Минск, именно белорусская сторона. Еще 23 мая, видя, что ситуация абсолютно политизируется, нами было сделано заявление, и мы пригласили экспертов ICAO, чтобы провести всестороннее, объективное, транспарентное расследование", - сказал Сикорский.

По его словам, в ICAO было передано более 52 пакетов документов ради «безопасности всей гражданской авиации».