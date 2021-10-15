ФРГ предлагает расширить санкции против режима Лукашенко

Правительство ФРГ предложило ЕС расширить санкции против властей Беларуси с целью не допустить перевозки нелегальных мигрантов в Европу.

Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска", - сказала она.

Зассе напомнила, что ЕС ранее ввел санкции против властей Беларуси. "На наш взгляд, они оказывают свое воздействие", - считают в МИД.

"К тому же правительство ФРГ предложило расширить санкционный режим ЕС в отношении Беларуси с целью целенаправленного противодействия контрабанде людей политического использования мигрантов", - сообщила Зассе.

Ранее власти Ирака приостановили прямые рейсы в Минск после предупреждения о последствиях содействия перевозке нелегальных мигрантов. "Действия Беларуси направлены не только против отдельных государств - Польши или Литвы, - но против всего ЕС. Мы, разумеется, говорим со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы ясно дать понять, что помощь в контрабанде неприемлема и что ЕС не оставит это без последствий", - утверждала Зассе.

"Наши переговоры с Ираком, например, оказали воздействие и привели к тому, что Ирак приостановил прямые рейсы в Минск", - подытожила она.

Впрочем, это не особо исправило ситуацию, поскольку мигранты из Ирака по-прежнему массово прилетают в Беларусь через Турцию или ОАЭ.

В среду федеральная полиция ФРГ сообщила, что более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала августа через Беларусь в Германию (через территорию Польши). В основном речь идет о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.