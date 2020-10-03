Последнее обновление: 03.10.2020 21:20

Меркель: Санкции ЕС против властей Беларуси укрепляют позиции демонстрантов

Санкции Евросоюза против официальных лиц Белоруссии укрепляют позиции демонстрантов. Такое мнение выразила в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

«То, что мы сейчас смогли принять решение по этим санкциям, это важный сигнал, поскольку, на мой взгляд, они [санкции] укрепляют позиции тех, кто выступает за свободу выражения мнения, собраний и транспарентную страну Беларусь», - утверждала Меркель.

По ее словам, такая реакция ЕС давно назревала и было важным показать дееспособность ЕС в этом вопросе, передает ТАСС.

Евросоюз со 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". При этом ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

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