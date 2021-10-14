ICAO рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 25 октября

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрит промежуточный документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 25 октября.

Как заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков, никаких предварительных или окончательных выводов еще сделано не будет, передает ТАСС.

"25 октября Совет ICAO рассмотрит промежуточный доклад, который должны были рассмотреть еще 13 сентября [на открытии 224-й сессии Совета организации], - сказал он. - Это просто предварительный доклад, никаких выводов на его основе сделано не будет". Окончательный документ, как ожидается, будет представлен в конце текущей сессии в ноябре.

Гудков также сообщил, что, по его информации, на заседании лично или в виртуальном формате будет присутствовать представитель Беларуси. Это будет зависеть от решения визовых вопросов. Он не смог подтвердить, будет ли это директор Департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский или эту страну будет представлять кто-то еще.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями блогер Роман Протасевич. Он был задержан, а также была задержана и гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.