Последнее обновление: 25.05.2021 08:11

Lufthansa и KLM отказываются от полетов над Беларусью

KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба нидерландской компании.

«KLM приостановила полеты над Белоруссией, — говорится в сообщении. Решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте.

Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостанавливает перелеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером.

Ранее в тот же день в аэропорту Минска задержали рейс Lufthansa. Самолет во Франкфурт должен был вылететь в 14.20 по местному времени. Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.

Посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за якобы полученного аэропортом электронного письма о возможном теракте. Был проведен повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров.

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