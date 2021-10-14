Госсекретарь Совбеза назвал Тихановскую и Латушко фигурантами нового «Нюрнберга»

Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович назвал Светлану Тихановскую и Павла Латушко фигурантами нового Нюрнбергского процесса, предложил им вернуться в страну и понести наказание с учетом раскаяния.

"Логика их приоритетов понятна: чем хуже для страны, тем лучше. Чем больше обвинений, тем больше им выдадут "печенек". Конечно, свою порцию грязи они выдали и по поводу станции (БелАЭС – ред.)», - сказал Вольфович 13 октября во время посещения БелАЭС.

«Вместе с тем мы видим и знаем, какие их окружают "экономисты", "финансисты" и тому подобное: абсолютно некомпетентные, неопытные, ничем и нигде себя не проявившие на практике - ни в государственной, ни в коммерческой, ни в какой-либо иной деятельности, как они собирались управлять страной? Поэтому все, что они говорят, следует воспринимать с точностью до наоборот. Повторю, они не владеют абсолютно никакой достоверной информацией ни по одной из тем, о которых обычно разглагольствуют, и не разбираются в них», - высказал свое мнение глава Совбеза, которого цитирует БелТА.

"К слову, хотел бы кратко прокомментировать их очередные месседжи по поводу Нюрнбергского процесса и так далее, поскольку считаю недопустимым слышать об этой частице нашей Победы над фашизмом от людей, которые сами, по сути, являются предателями. Прежде всего напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними - это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга. В соответствии с национальным законодательством и мировой процессуальной практикой они уже обвиняются в совершении уголовных преступлений. Причем речь идет о преступлениях, за которые в большинстве стран их бы тоже осудили. Им ли рассуждать о верховенстве закона? Считаю, что в большей степени они должны думать, как им приехать в Беларусь, понести наказание с учетом раскаяния и жить дальше как обычным людям», - заключил он.