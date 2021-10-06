Макей считает неприемлемыми санкции во время пандемии коронавируса

Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, что применение санкций является нарушением Устава ООН, а сами санкции неприемлемы в условиях пандемии коронавируса.

"Наметившаяся негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер в отношении других суверенных государств идет вразрез с положениями Устава ООН и противоречит ряду международных обязательств. Более того, такие неправомерные действия коллективного Запада ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств", - заявил Макей во время выступления на общеполитической дискуссии высокого уровня Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)

По его словам, применение односторонних принудительных мер особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться, передает БелТА.

"Эта ситуация сохраняется вопреки призывам генерального секретаря ООН воздержаться от ограничительных мер в сложный и непредсказуемый период существования мирового сообщества. ЮНКТАД может сыграть свою роль в оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер для устойчивого развития, в том числе на выполнение Повестки дня - 2030", - посетовал Макей.