В мире число заражений коронавирусом превысило 239,93 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 239937425 (+455800 сутки) по данным Worldometer на 6:35 14 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4889385 (+7795) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17778020 (+22166) человек, из них 80603 (-293) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 217270020 (+425839) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45547920 (+99775) случаями заражения, Индия – 34019680 (+19180), Бразилия – 21597949 (+7852), Великобритания – 8272883 (+42776) и Россия – 7861681 (+28717). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 99775, Великобритания – 42776, Турция – 31248, Россия – 28717, Индия – 19180. Беларусь (2060) – на 36 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 739778, Бразилия – 601643, Индия – 451469, Мексика – 282773 и Россия – 219329. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1819, Россия – 984, Мексика – 546, Украина – 471, Румыния – 382. Беларусь – на 57 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 563813 случаев заражения коронавирусом и 4336 смертей.