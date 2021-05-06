ВОЗ предупреждает об ускорении пандемии COVID-19

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о значительном ускорении пандемии: болезнь все сильнее распространяется в местах, где тестирование недоступно, в результате чего показатели заболеваемости занижены. Об этом сообщает The Independent.

«Есть несколько стран, которые могут продемонстрировать значительно более низкий уровень заболеваемости, и они на самом деле чувствуют облегчение, но большинство стран мира переходит в очень, очень темный период», - заявил Набарро.

Он также отметил, что пандемия во всем мире «ускоряется быстрее, чем когда-либо».

По мнению представителя ВОЗ, это происходит из-за отсутствия полных данных, поскольку болезнь все сильнее распространяется в местах, где тестирование недоступно, а следовательно, показатели заболеваемости занижены.

«Это больше, чем когда-либо, это серьезней, чем когда-либо, и это вызывает как никогда большое беспокойство, это плохая фаза», - отметил Набарро.

Как известно, в целом с начала пандемии в мире выявлено 155,6 миллиона случаев коронавируса, в частности 3,2 миллиона летальных. Выздоровели от болезни уже 133 миллиона жителей планеты.