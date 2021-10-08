Последнее обновление: 08.10.2021 12:03

В мире число заражений коронавирусом превысило 237,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 237573183 (+458694 за сутки) по данным Worldometer на 9:39 8 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4849697 (+8394) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18061348 (+60865) человек, из них 84045 (-864) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 214662138 (+389435) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45021267 (+102090) случаями заражения, Индия – 33914465 (+21463), Бразилия – 21532558 (+15044), Великобритания – 8046390 (+40701) и Россия – 7690110 (+27550). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 102090, Великобритания – 40701, Турция – 30019, Россия – 27550, Германия – 22403. Беларусь (1983) – на 36 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 730206, Бразилия – 599865, Индия – 450160, Мексика – 280607 и Россия – 213549. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1709, Россия – 924, Мексика – 713, Бразилия – 451, Германия – 411. Беларусь – на 55 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 551800 случаев заражения коронавирусом и 4243 смерти.

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