В мире число заражений коронавирусом превысило 237,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 237114489 (+520836 за сутки) по данным Worldometer на 9:52 7 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4841303 (+9699) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18000483 (-39727) человек, из них 84909 (-390) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 214272703 (+550864) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44918565 (+107987) случаями заражения, Индия – 33893002 (+22617), Бразилия – 21517514 (+18440), Великобритания – 8006660 (+39851) и Россия – 7662560 (+25133). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 107987, Великобритания – 39851, Турция – 30438, Россия – 25133, Индия – 22617. Беларусь (1991) – на 34 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 727710, Бразилия – 599414, Индия – 449883, Мексика – 279894 и Россия – 212625. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2102, Россия – 929, Мексика – 790, Бразилия – 543, Румыния – 328. Беларусь – на 55 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 549817 случаев заражения коронавирусом и 4228 смертей.