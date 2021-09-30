Последнее обновление: 30.09.2021 19:49

МОК и World Athletics запускают расследование в отношении тренеров Кристины Тимановской

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике - Athletics Integrity Unit – проведет расследование в отношении тренеров бывшей белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Расследование в отношении Юрия Моисевича и Артура Шимака проводится при поддержке Международного олимпийского комитета и World Athletics.

Как сообщалось, на Олимпийских играх в Токио-2020 МОК в качестве временной меры аннулировал аккредитацию Шимака и Моисевича, отменивших выступление Тимановской на Играх и пытавшихся насильно отправить ее обратно в Беларусь.

«МОК и World Athletics согласились продолжить расследование и открыть официальную процедуру в отношении вышеупомянутых тренеров», - говорится в сообщении на сайте AIU.

AIU опубликует результаты своего расследования, отмечается в сообщении.

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