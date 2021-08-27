Последнее обновление: 27.08.2021 13:14

Медаль Кристины Тимановской ушла на Ebay за $21 тыс.

Кристина Тимановская 9 августа выставила на аукцион одну из самых ценных медалей в своей карьере - за командную эстафету на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

Цена стартовала с 5 тысяч долларов - и уже к вечеру того же дня подскочила до 20 тысяч, сообщают Naviny.by.

Спортсменка заявила, что деньги от продажи медали перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Кристина Тимановская — легкоатлетка, которую сняли с соревнований в беге на 200 метров на Олимпийских играх в Токио-2020 за осуждение действий белорусских спортивных чиновников. Представители команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь. Сейчас она живет и тренируется в Польше.

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