Карпенков: «Запустим собаку, и если не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен»

Замглавы МВД Беларуси Николай Карпенков в эфире белорусского зомбоящика озвучил новый алгоритм действий силовиков при задержании «террористов».

«Ответ правоохранителей будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный, как положено работать спецназу, мы так работать и будем. Есть террорист, есть адрес, где он находится. Подъехали, предупредили, не открыли двери – двери взрываются. Будет взорвана дверь, будут применены светозвуковые гранаты, сотрудники запустят туда собаку, зайдем туда со щитом, и если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, – враг будет уничтожен», - заявил Карпенков, озвучивая реакцию силовиков на перестрелку, в ходе которой погибли 2 человека.