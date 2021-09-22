Последнее обновление: 22.09.2021 18:05

Суд над хирургом Любецким ожидается в октябре-ноябре

Суд над известным челюстным хирургом Андреем Любецким пройдет в конце октября — середине ноября.

Об этом Любецкий написал в письме из жодинской тюрьмы, где находится с 4 мая, сообщают Naviny.by. Врача обвиняют в «оскорблении президента».

«Приму спокойно, я этого не боюсь. Мне не стыдно смотреть людям в глаза. Это для меня важнее. Стараюсь здесь не тратить время зря. Немного спорта, прогулки, учу немецкий. Иногда пишу стихи. Много думаю, мечтаю. Всё будет хорошо», - написал врач.

Любецкий отмечает, что в тюрьме стал больше интересоваться белорусским языком. «Национальное уже не тлеет, огонёк всё ярче», - считает врач.

Андрей 18 лет отработал в детской больнице №4 Минска челюстным хирургом. Был волонтером возле ИВС на Окрестина. В его семье — четверо детей. Жена Наталья вместе с ними вынужденно уехала из страны. Она фигурировала в фильме «Манкурты» на госТВ. Её обвиняли в связи с «экстремистами».

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