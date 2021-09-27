Последнее обновление: 27.09.2021 20:56

Тихановская выступила на Совете по правам человека ООН

Светлана Тихановская выступила с видеообращением перед участниками заседания 48-ой сессии Совета по правам человека ООН.

Она обратила внимание на число политзаключенных и тысячи беларусов, арестованных по политическим причинам, эскалацию репрессий, в том числе против журналистов. Тихановская заявила, что режим стал угрозой региональной и международной безопасности, и этот террор должен быть остановлен, говорится в сообщении её пресс-службы.

«Тихановская призвала поддержать специальный мандат Верховного комиссара ООН по правам человека для изучения нарушений прав человека в Беларуси и привлечения к ответственности виновных. В рамках этого мандата Верховный комиссар назначила трех экспертов высокого уровня – Каринны Москаленко (Россия), Сюзан Базилли (Канада) и Марко Милановича (Сербия)», - говорится в сообщении.

Тихановская также предложила включить беларусский вопрос в повестку Совбеза ООН и рассмотреть в Третьем комитете Генассамблеи ООН.

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