ООН призывает власти Украины провести тщательное расследование смерти Шишова

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ожидает от властей Украины тщательного расследования в связи со смертью гражданина Беларуси Виталия Шишова - главы общественной организации "Белорусский дом на Украине".

Об этом сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо, передает ТАСС.

"Мы призываем украинские власти <...> провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование того, что случилось, и выяснить, было это самоубийством, обычным уголовным убийством или же есть связь с его деятельностью", - отметила Хуртадо.

По словам официального представителя УВКПЧ, она "надеется, что нет [связи смерти Шишова с его деятельностью], однако на этом этапе мы не можем этого знать". Шишова она назвала "диссидентом, проживавшим на Украине".

Хуртадо подчеркнула, что ситуация в Беларуси «ухудшается», что проявляется, в частности, в "запугивании любого несогласия". "Запугивание должно быть прекращено", - добавила она.

Официальный представитель УВКПЧ напомнила в этой связи о ситуации на Олимпиаде в Токио вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, заявившей, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. "Мы все видели вчера, что спортсменка в Токио попросила об убежище в Польше", - отметила Хуртадо.

Украинская полиция сообщила, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Беларуси Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), полиция намерена проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.