В мире число заражений коронавирусом превысило 227,84 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 227844736 (+577510 за сутки) по данным Worldometer на 8:36 17 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4684246 (+10611) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18646351 (+22169) человек, из них 100870 (-860) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 204514139 (+544730) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42634054 (+151142) случаями заражения, Индия – 33380522 (+34649), Бразилия – 21069017 (+34407), Великобритания – 7339009 (+26911) и Россия – 7214520 (+19594). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 151142, Индия – 34649, Бразилия – 34407, Турция – 28118, Великобритания – 26911. Беларусь (1967) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 688486, Бразилия – 589277, Индия – 444278, Мексика – 269912 и Перу – 198891. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1871, Мексика – 897, Россия – 794, Бразилия – 637, Иран – 453. Беларусь – на 55 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 510481 случай заражения коронавирусом и 3966 смертей.