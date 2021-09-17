Меркель и Макрон обсудили Афганистан, Украину и Беларусь

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже в четверг, 16 сентября, обсудили ситуацию в Афганистане, а также в Украине и Беларуси.

Главной темой разговора лидеров двух государств стала ситуация в Афганистане. Перед началом встречи Меркель отметила, что речь идет также о том, что будет означать вывода контингента НАТО из этой страны для дальнейших операций по борьбе с терроризмом. Макрон тоже отметил, что необходимо обсудить, какие выводы следует сделать европейцам из этой ситуации, сообщает DW.

Еще перед началом встречи французский президент сообщил о намерении обсудить ситуацию в Украине и Беларуси. “Мы обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию в Украине и Беларуси”, — заявил Макрон. В свою очередь Меркель заявила, что обсудит с Макроном, “возможный успех в рамках “нормандского формата”. “Сейчас в Украине сложная ситуация, прогресса мало”, — подчеркнула немецкий канцлер.

Меркель и Макрон высказались также за поддержку соседних с Афганистаном стран, принимающих афганских беженцев. По словам президента Франции, Париж и в дальнейшем будет пытаться вывезти из страны европейцев и афганцев, которые оказались под угрозой. Макрон также отметил, что необходимо внимательно следить за отношением радикального исламистского движения “Талибан”, которое захватило власть в Афганистане, к террористическим организациям.