Американские ВМС тестируют корабль-беспилотник с солнечными панелями

Военно-морские силы США испытывают новый беспилотный корабль, оснащенный источниками солнечной энергии, а также большим количеством электронного оборудования. Об этом говорится в сообщении специализированного портала The Drive, который сосредотачивается на анализе военной тематики, а также геополитических вопросов.

«В районе верфи Сан-Диего был замечен новый таинственный дрон, который впоследствии был сфотографирован», - отмечает издание со ссылкой на изображения, обнародованные в Твиттере на странице WarshipCam.

При этом отмечается, что американские ВМС, очевидно, ускоряют разработки военных беспилотных кораблей. И хотя новые концепты появляются в разных местах, Сан-Диего становится эпицентром самых современных испытаний, пишет издание.

На сайте MarineTraffic, который отслеживает глобальное расположение морского транспорта, новый надводный беспилотник был обозначен в системе под названием Marbus.

На изображениях видно, что морской дрон конструкционно является катамараном с большими солнечными панелями и большим количеством антенн, радаров и сенсоров, в том числе инфракрасной системы FLIR. Кроме того, на устройстве установлены стационарные камеры, которые, вероятно, используются для навигации.

По предварительной информации, надводный беспилотник собран компанией Raytheon и является прототипом переработанного гоночного катамарана. При этом отмечается, что судно похоже по конфигурации на другие беспилотные устройства, принадлежащие американским кораблям семейства WAM-V корпорации Marine Advanced Robotics.

Ожидается, что в ближайшее время состоятся испытания нового беспилотника в открытом океане.

Появление беспилотных судов охватывает не только военную сферу. В январе американская компания Saildrone представила новый беспилотный парусник Saildrone Surveyor.