В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным ударным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в акваторию Средиземного моря, планируя начать там ряд операций, направленных на поддержку союзников. Об этом сообщила пресс-служба американских ВМС.

"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - отмечается в сообщении.

Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.

Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.