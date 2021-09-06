Силы сопротивления опровергают захват талибами Панджшера

Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в понедельник опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. <...> Мы уверяем народ Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении ФНС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Талибан" полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам.

"Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали", - заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

Тем временем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, по данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. В их числе высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за панджшерскую операцию, но талибы пока не подтвердили эту информацию.