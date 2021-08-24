Талибан запретил вывозить из Афганистана доллары

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило вывозить из страны доллары и антиквариат.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщил в соцсети Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает DW.

Он отметил, что вывоз валюты запрещен "как по земле, так и по воздуху": у нарушителей будут конфискованы их ценности, а сами они столкнутся с правосудием.

Между тем от перевода траншей в Афганистан отказался и Всемирный банк, который намерен "наблюдать за ситуацией". В 2020 году 43 процента ВВП Афганистана составляли деньги, полученные страной в виде финансовой помощи, от которой Афганистан очень зависит.

Несколькими днями ранее Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране.

США также приняли решение не переводить доллары в Афганистан для того, чтобы они не попали в руки талибам. Кроме того, Вашингтон блокирует доступ "Талибана" к счетам афганского правительства, которые управляются финансовыми организациями США.

В настоящее время продолжается спешная эвакуация из аэропорта Кабула иностранцев и афганцев, которые получили право на выезд за рубеж. Семь крупнейших индустриальных держав требуют от талибов не мешать эвакуации по крайней мере до 31 августа. Талибы делают противоречивые заявления о возможных сроках эвакуации, но пока, по всей видимости, не делают активных попыток ей помешать.