Последнее обновление: 03.09.2021 12:16

В Беларуси продолжаются репрессии в отношении НГО и активистов

В Беларуси продолжаются репрессии в отношении НГО и активистов: сегодня силовики пришли с обысками к редактору Зеленого портала Янине Мельниковой и Ирине Сухий, члену совета Экодома и активистке Беларусской Антиядерной Кампании (БАЯК).

Об этом сообщает Экодом в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 31 августа силовики с обысками пришли в офисы общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". 1 сентября координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук получил 12 суток административного ареста.

Верховный суд 31 августа ликвидировал ОО "Экодом", которая была создана 25 лет назад.

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