Последнее обновление: 22.08.2021 11:24

Власти Беларуси ликвидируют Таварыства беларускай мовы

Власти Беларуси намерены ликвидировать Таварыства беларускай мовы (ТБМ), следует из писбма Верховного суда РБ.

Поскольку ТБМ является учредителем одних из последних независимых печатных изданий на белорусском языке - газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации общества как юридического лица они также будут закрыты.

Согласно расписанию заседаний Верховного суда, иск Минюста к ТБМ будет рассмотрен 27 августа.

Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси, оно было создано в 1989 году.

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