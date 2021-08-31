Генпрокуратура: Дело «Пресс-клуба» прекращено

Генпрокуратура Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников и руководства «Пресс-клуба», которых продержали за решеткой 9 месяцев из-за недоплаты налогов на сумму менее $50 тыс.

«Генеральная прокуратура прекратила производство по уголовному делу по обвинению Слуцкой Ю.В. в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Слуцкого П.А., Шарко А.В. и Ольшевского С.С. – в оказании ей пособничества», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере», - также сказано в сообщении.

Как следует из разъяснения Генпрокуратуры, «Пресс-клуб» арендовал помещения, которые находились в государственной собственности, при этом используя упрощенную систему налогообложения. С июня 2016 года по декабрь 2019 года учреждение предоставляло указанные объекты недвижимости в возмездное пользование иным лицам, что обязывало его прекратить применение льготных условий и уплачивать налоги в общем порядке.

«Юля Слуцкая являлась учредителем и фактическим руководителем КПУ «Журналистская мастерская Пресс-клуб», контролировала результаты его финансово-хозяйственной деятельности. По ее указанию в бухгалтерский учет помещались заведомо недостоверные сведения об оказании услуг по организации и проведению мероприятий для клиентов. При пособничестве Слуцкого П.А., Шарко А.В. и Ольшевского С.С. она извлекла доход, при этом сокрыла фактические обстоятельства его получения от налоговых органов и продолжила применение упрощенной системы налогообложения», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры общая сумма неуплаченных налогов превысила 110 тыс. рублей. Таким образом, прекращение уголовного дела обошлось сотрудникам Пресс-клуба в сумму не менее 220 тыс. рублей. При этом, для того, чтобы выйти на свободу им пришлось писать прошение о помиловании на имя Лукашенко.