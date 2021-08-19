Последнее обновление: 19.08.2021 21:18

Фигуранты дела «Press Club Belarus» вышли на свободу

Арестованные в конце 22 декабря 2020 года по обвинению в неуплате налогов руководство и сотрудники «Press Club Belarus» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллеги Сергей Ольшевский, Алла Шарко вышли на свободу.

«Спустя почти 8 месяцев заключения они вышли на свободу по помилованию», - говорится в сообщении Пресс-клуба.

Между тем, за решеткой остается еще один фигурант этого дела, бывший сотрудник госТВ Ксения Луцкина, которая отказалась писать прошение о помиловании.

Кроме Луцкиной, власти удерживают под стражей еще 27 представителей медиа.

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