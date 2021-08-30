Путин и Лукашенко обсудили предстоящие контакты

Владимир Путин в понедельник обсудил по телефону с Александром Лукашенко предстоящие контакты в различных форматах.

«Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин сегодня также направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях", - говорится в телеграмме.