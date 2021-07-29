Россия выдает режиму Лукашенко очередного участника протестов

Россия вопреки запрету ЕСПЧ решила экстрадировать в Беларусь очередного участника протеста по обвинению в массовых беспорядках

Как сообщают «Открытые медиа», речь идет о фигуранте дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрее Казимирове.

Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «Открытым медиа» что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который в свою очередь признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение ЕСПЧ от 27 июля о запрете его выдачи в связи с правилом 39.

Правило 39 — решение ЕСПЧ об экстренных временных мерах, которые обязательны к исполнению. Если решение не будет исполнено, то возникает риск, что рассматривать дело не будет смысла, так как нарушаемые права будет невозможно восстановить.

«Поскольку Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то решение ЕСПЧ является частью правового поля РФ и обязательно для государственных органов, в том числе и для судов», — заявил Васильев.

По мнению Васильева, постановление Генпрокуратуры и решение Мосгорсуда должны быть отменены.

«Казимиров не может быть выдан до окончательного решения ЕСПЧ. Будем обращаться с кассационной жалобой. Также будем ходатайствовать об освобождении Казимирова», — подчеркнул адвокат.

Васильев также выразил надежду, что Генпрокуратура не нарушит решение ЕСПЧ и не исполнит свое постановление об экстрадиции, которое вступило в силу 29 июля, немедленно.

«Сейчас это особенно важно, с учетом того, что Генеральная прокуратура приступила к исполнению обязанностей представителя в ЕСПЧ», — подчеркнул адвокат.

Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы. Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года.

29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Российской Федерации уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.

Ранее «Открытые медиа» писали, что Московская Хельсинкская Группа обратилась в Совет Европы в связи со «скрытыми депортациями» преследуемых белорусов из России из-за выдачи Андрея Кудина. ЕСПЧ также выносил запрет о выдаче Кудина, но он был тайно вывезен в Беларусь из подмосковного СИЗО в ночь с 21 на 22 июля.