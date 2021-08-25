Польша ожидает от Беларуси соблюдения Конвенции о статусе беженцев

Польша надеется, что власти Беларуси выполнят свои обязательства в рамках Конвенцию о статусе беженцев и позаботятся о находящихся на территории Беларуси мигрантах.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Варшаве от 23 августа 2021 года.

«Польша полностью соблюдает Конвенцию о статусе беженцев и соблюдает ее положения в нынешней ситуации. В то же время мы ожидаем, что Беларусь, как участник конвенции, выполнит взятые на себя обязательства и окажет соответствующую заботу людям, находящимся на своей территории. В этом контексте мы надеемся, что участие Офиса УВКБ ООН в Минске будет способствовать усилиям белорусских властей по оказанию помощи нуждающимся», - говорится в заявлении МИД Польши.

«Власти Республики Польша очень внимательно относятся к положению людей на территории Беларуси вблизи польско-белорусской границы. Польша выполняет свои правовые и международные обязательства. К претендентам на международную защиту полностью применяются положения национального и международного права, в частности европейского права. Особенно важен вопрос обеспечения защиты внешней границы Европейского Союза в соответствии с международными обязательствами Республики Польша», - также сказано в заявлении.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) призвало Польшу принять несколько десятков беженцев, которые вот уже две недели пребывают на белорусско-польской границе. "Мы призываем польские власти обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке", - заявила во вторник, 24 августа, представительница UNHCR в Польше Кристин Гуайе.

По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.

Около 30 беженцев из стран Ближнего Востока, стремившихся перейти белорусско-польскую границу, организовали вблизи польской деревни Уснаш-Гурны импровизированный лагерь, окруженный белорусскими и польскими военнослужащими. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению Лукашенко.

МИД Польши также сообщил , что Польша подготовила колонну с гуманитарной помощью, которая в настоящее время находится на пункте пропуска польско-белорусской границы в Бобровниках в ожидании согласия белорусских властей на въезд.