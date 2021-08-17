Лукашенко требует обеспечить защиту информационных систем на фоне сообщений о взломах

На фоне появившихся в июле-августе в соцсетях сообщений о взломах информационных систем ряда государственных органов, включая МВД, Лукашенко потребовал «тщательно проработать вопрос защиты информации», принять все меры для недопущения уязвимости системы.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске при обсуждении грядущих изменений в системе мониторинга общественной безопасности.

"… правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - потребовал Лукашенко.

Говоря об изменениях в системе мониторинга, пенсионер потребовал эффективно использовать бюджетные средства.

"Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - заявил Лукашенко.