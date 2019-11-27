Забытый в компе электронный ключ лишил предприятие Минска полумиллиона долларов

Минская компания лишилась почти Br515 тыс. из-за оставленной в компьютере флешки с электронной цифровой подписью.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД Беларуси.

"В этом месяце одно юридическое лицо единомоментно утратило сумму почти Br515 тыс. И все произошло исключительно из-за того, что организацией, мягко скажу, не соблюдаются меры информационной безопасности", - сказал Вадим Устинович.

Главный бухгалтер предприятия сообщила о хищении денег IT-администратору, к вечеру последний решился доложить директору, что сделать уже ничего не может. Примерно в 18.00 об этом стало известно милиции.

В МВД пояснили, что текущая версия вирусов, попадая на компьютер с электронной подписью, на момент составления платежного документа и собственно хищения денег выводит на экране заставку с сообщением об обновлении операционной системы. За это время происходит хищение.