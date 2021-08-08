Последнее обновление: 08.08.2021 08:21

Эстония усилила контроль в приграничных районах из-за возможного наплыва мигрантов

Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил пограничный контроль в районе границы с Латвией и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае увеличения миграционного давления в направлении республики.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

"Учитывая, что в течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 38 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сообщил глава МВД Эстонии Кристьян Яани.

"Департамент полиции и погранохраны сосредоточил основное внимание на границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключать, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт", - отметил со своей стороны представитель департамента Иво Утсар.

"Департамент полиции и погранохраны постоянно следит за ситуацией на границе Эстонии, чтобы заметить изменения, которые могли бы указывать на возможную опасность незаконной миграции. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - добавил он.



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