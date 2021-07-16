Последнее обновление: 16.07.2021 13:11

В Латвии не зафиксировали роста потока мигрантов на границе с Беларусью

Роста потока нелегальных мигрантов на границе Латвии с Беларусью не наблюдается, сообщил в пятницу сообщил заместитель начальника Государственной службы пограничной охраны республики Иварс Рускулис.

"За последние сутки изменений на латвийско-белорусской границе не было - нарушения не констатированы. Всего в этом году мы выявили три случая незаконного пересечения границы, задержали пять человек. Мы следим за ситуацией в Литве. В целом ситуация [в Латвии] спокойная", - сказал Рускулис, передает ТАСС.

Погранохрана Латвии ранее обратилась к Национальным вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и ополченцев.

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