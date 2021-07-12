Латвия направила на границу с Беларусью Национальную гвардию

Для сдерживания угрозы нелегальной миграции Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля оказывают поддержку Государственной пограничной охране на границе с Беларусью и Россией, сообщает пресс-служба латвийского Министерства обороны.

Определено, что до 11 августа военнослужащие 3-й Латгальской бригады Национальной гвардии будут оказывать поддержку пяти пограничным подразделениям Даугавпилсского управления ГПО, а также одному подразделению Лудзенского управления, передает БелаПАН.

Ежедневно на усиление пограничников будут выделять 24 нацгвардейцев, а также 6—12 единиц транспорта. При охране внешних границ Евросоюза Нацгвардия будет подчиняться Государственной пограничной охране Латвии.

«Учитывая целенаправленное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый приток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии», — заявил министр обороны Артис Пабрикс.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 60 нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.