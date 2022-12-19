Последнее обновление: 19.12.2022 11:11

ЕС достиг соглашения по климатической политике и реформе системы торговли выбросами

Депутаты Европарламента и правительства стран ЕС после долгой дискуссии договорились о реформировании системы торговли выбросами (ETS), действующей в Евросоюзе с 2005 года.

Система ETS - основополагающая для европейской климатической политики и ключ к достижению климатической нейтральности ЕС. К 2030 году выбросы в секторах, для которых действует ETS, должны сократиться на 62% по сравнению с 2005 годом, что на один процентный пункт больше, чем предлагала Еврокомиссия.

Для этого сокращения на уровне ЕС будут единовременно снижены квоты на выбросы, в 2024 году - на 90 миллионов тонн эквивалента CO2, в 2026 году - на 27 миллионов тонн эквивалента CO2. В дополнение запланировано ежегодное уменьшение квот на 4,3% в 2024-2027 годах и на 4,4% в 2028-2030 годах.

В Европарламенте прописали также, как в течение восьмилетнего периода будет реализовываться поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий. Так, в 2026 году число таких квот сократится на 2,5%, а к 2034 году от них планируют отказаться полностью.

К 2025 году Еврокомиссия также должна оценить риски, связанные с вывозимой в третьи страны продукцией ЕС, при производстве которой в атмосферу попадают большие объемы углекислого газа, и, при необходимости, представить соответствующее требованиям Всемирной торговой организации (ВТО) законодательное предложение для устранения негативного влияния. Средства от продажи 47,5 миллиона сертификатов будут направлены на дополнительную оценку угроз.

Кроме того, до 2027 года планируется создать механизм ETS II для автотранспорта и строительной отрасли. При этом запуск ETS II могут отложить до 2028 года, если цены на энергоносители будут оставаться крайне высокими.

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