На Кубе задержаны более 115 участников протестов

Не менее 115 человек задержаны в связи с массовыми протестами против правительства Кубы - первыми за последние несколько десятков лет.

Среди задержанных, как сообщила во вторник, 13 июля, международная правозащитная организация Amnesty International, были известные диссиденты и журналисты. На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, неизвестные люди, которые, по словам активистов, являются полицейскими в штатском, избивают и увозят демонстрантов. В домах активистов и сотрудников СМИ идут обыски.

В ночь на 13 июля по местному времени в соцсетях появились отдельные сообщения о погибших и пропавших без вести. Проверить их достоверность с помощью независимых источников крайне сложно: доступ к интернету на Кубе чрезвычайно ограничен, распространение любой информации затруднено, передает DW.

Кубинские власти пока подтвердили смерть только одного демонстранта - 36-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели не уточняются.

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и репрессий. Одной из причиной протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с решением теперь уже экс-президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики Кубы, указывает агентство AFP.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал протестующих преступниками и призвал своих сторонников выйти на улицы. "Если они хотят победить революцию, им нужно перешагнуть через наши трупы. Мы готовы ко всему и будем драться", - заявил он. Глава государства обвинил США в попытке спровоцировать социальные волнения в стране.