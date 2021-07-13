ЕС и США призвали власти Кубы прислушаться к протестующим

Президент США Джо Байден призвал власти Кубы воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов и уважать их право на "свободное определение своего будущего".

"Соединенные Штаты призывают кубинский режим прислушаться к своему народу и вместо самообогащения удовлетворить его нужды в этот насущный момент", - приводятся слова Байдена в понедельник, 12 июля, на сайте Белого дома, передает DW.

С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Хочу подчеркнуть право кубинского народа мирно выражать свое мнение. И прошу правительство прислушаться к этому недовольству", - отметил он.

На Кубе впервые за несколько десятилетий проходят массовые антиправительственные акции протеста. Тысячи человек выражают свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране и требуют демократических прав и свобод. Кроме того, участники требуют от властей обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества. Согласно сообщениям в соцсетях, полиция жестко разгоняет демонстрации. Власти Кубы обвиняют в протестах "провокаторов из США".