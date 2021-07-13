Последнее обновление: 13.07.2021 08:24

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 548 человек

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 548 человек, сообщил накануне правозащитный центр «Весна».

В частности, белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных властями главреда, руководителя отдела рекламы и маркетинга и главного бухгалтера Нашей Нивы Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Ольгу Ракович, а также главреда научно-популярного журнала "Наша гісторыя" Андрея Дынько.

«…действия в отношении сотрудников издания "Наша Ніва" являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова. После президентских выборов 2020 года в Беларуси заблокированы десятки общественно-политических сайтов и сайтов медиа, ряд печатных изданий вынуждены были прекратить выход, журналисты и сотрудники медиасектора Беларуси находятся в заключении»,- сказано в сообщении «Весны».

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