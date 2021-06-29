Лукашенко доволен тем, что Патрушев «в теме»

Лукашенко признался, что его точка зрения совпадает с точкой зрения главы Совбеза РФ, а также выразил удовлетворение тем, что Николай Патрушев «в теме».

«Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - заявил Лукашенко 29 июня во время протокольной части встречи с Патрушевым в Минске.

Пенсионер также сказал, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке".

"Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - добавил он.

Лукашенко предложил Патрушеву рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России», - набил себе пенсионер цену. – «Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются».

Детали встречи наедине не сообщаются.