Последнее обновление: 29.06.2021 16:57

Глава Совбеза РФ сегодня приедет в Минск с консультациями

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 июня посетит Беларусь, где вместе с главой Совбеза РБ Александром Вольфовичем проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов, ряда министерств и ведомств двух стран.

Неделей ранее Патрушев, говоря о ситуации в Беларуси, заявил, что некоторые страны Запада перешли все красные линии, пытаясь "подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников". Как пояснял секретарь СБ РФ, речь идет в первую очередь о готовившемся покушении на Лукашенко, передает ТАСС.

Последний раз Патрушев был в Минске в сентябре 2019 года и встречался с Лукашенко. Будет ли встреча с пенсионером во время этого приезда, не сообщается.

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