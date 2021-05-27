Последнее обновление: 27.05.2021 13:06

Белавиа отменяет рейсы в 8 стран

Компания «Белавиа» отменяет полеты в 8 стран с 27 мая по 30 октября 2021 года в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран.

В частности отменяются рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселону, Калининград.

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», - говорится в сообщении.



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